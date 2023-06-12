بلينكن يعرب عن أمله في نجاح الهجوم الأوكراني المضاد

عبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، عن أمله في نجاح الهجوم المضاد لأوكرانيا، معتبراً أن ذلك قد يرغم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التفاوض لإنهاء الحرب.

وقال بلينكن للصحافيين: "نجاح الهجوم المضاد من شأنه أن يحقق أمرين، تعزيز موقعها (أوكرانيا) على أي طاولة مفاوضات مستجدة، وقد يؤدي أيضاً إلى جعل بوتين يركز في نهاية الأمر على التفاوض لإنهاء الحرب التي بدأها".