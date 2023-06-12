دراسة: الإمارات أفضل بيئة للعيش والرفاه في العالم العربي

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة تصنيف أكثر الدول العربية تقدماً في مسار تعزيز مقومات دولة الحداثة، ودعم ممارسة ثقافة المواطنة، وتعزيز بيئة الحريات المرتبطة بالتنمية، كما تصدرت تصنيف أكثر البيئات العربية تسامحاً وتحقيقاً لمبدأ التعايش وتحفيزاً للإبداع والابتكار والتمكين، وبين الأكثر دعماً ممارسة الحريات مع ضمانات كبيرة، وشمل هذا التصنيف أغلب الدول العربية لعام 2023.

وقالت دراسة أصدرها مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية (MenaCC) إن دولة الإمارات تصدرت مؤشرات الدولة الحديثة والعصرية التي تستجيب لتطلعات جيل المستقبل، خاصة على مستوى تحقق الرفاه ومأسسة الدولة وإنفاذ القانون والعدالة ومكافحة الفساد ومؤشر الاستقرار السياسي.

وأوضحت الدراسة أن دولة الإمارات نجحت في إحداث طفرة لافتة في تحسن بيئة الحياة الاجتماعية والقانونية والتنظيمية ما جعلها قريبة جداً من الاستجابة لمعايير الدولة النموذجية على طريق الحداثة والممارسة المثالية للحريات الهادفة والمسؤولة، والمساواة بين الجنسين.

وأضافت الدراسة أنه بفضل قيامها بتعزيز مؤشرات مختلفة مرتبطة خاصة بتمكين الفرد من المشاركة الفاعلة في المجتمع ومراكز صنع القرار والسعي لضمان دولة الرفاه للمجموعة في ظل مناخ التسامح والتعايش، نجحت دولة الامارات في رسم خط ثابت للتحول المثالي نحو دولة الحداثة محققة متانة الدولة واستقرار النظام السياسي والاستجابة لتطلعات شعبها وتحقيق مستويات رفاه تجعل من الإماراتيين بين أسعد شعوب الأرض.