أوكرانيا تحقق أول مكاسب الهجوم المضاد.. وروسيا تدمر دبابات ألمانية ومدرعات أميركية

أعلن الجيش الأوكراني، أمس، استعادة قرية بلاغوداتني بجنوب شرق البلاد، في أول مكاسب الهجوم المضاد الذي أعلنت عنه كييف والذي يستهدف القوات الروسية في هذا الجزء من جبهة القتال، وقالت القوات البرية الأوكرانية إن جنود اللواء 68 قاموا بتحرير بلدة بلاغوداتني، ونشرت مقطع فيديو يظهر جنوداً يحملون العلم الأوكراني في مبنى مدمر، موضحة أنه تم أسر جنديين روسيين ومقاتلين انفصاليين موالين لموسكو.

وجاء الإعلان عن استعادة القرية بعدما كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن، أول من أمس، أن جيش بلاده ينفذ عمليات «هجوم مضاد» وعمليات دفاعية، وذلك بعد يوم من تصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن حملة كييف التي طالما تحدثت عنها لاستعادة أراضيها تجري على قدم وساق.

وأحجم زيلينسكي عن التعليق عندما طُلب منه في مؤتمر صحافي في كييف أن يعقب على تصريح بوتين بأن قوات كييف بدأت هجومها المضاد لكنها لم تحرز تقدماً، وقال زيلينسكي: «يجري الهجوم المضاد والعمليات الدفاعية في أوكرانيا، لكنني لن أتحدث بالتفصيل عن المرحلة التي وصلت إليها»، وأضاف مبتسماً: «الكل في حالة تفاؤل. أرسلوا ذلك إلى بوتين».

إلى ذلك، أعلنت روسيا، أمس، أنها دمرت سبع دبابات «ليوبارد» ألمانية الصنع على الأقل، وخمس عربات مدرعة «برادلي» أميركية، خلال 48 ساعة، في أثناء صدها لهجمات أوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها صدت أكثر من 10 هجمات أوكرانية في ثلاثة اتجاهات رئيسة ودمرت طابوراً من المركبات المدرعة التابعة للواء الهجوم الجبلي رقم 128 في منطقة زابوريجيا.

وذكرت الوزارة أنها صدت هجوماً شنته أوكرانيا بواسطة زوارق مسيرة على إحدى سفنها الحربية التي كانت تقوم بدورية في البحر الأسود بالقرب من خطي أنابيب غاز، موضحة أنه تم تدمير الزوارق ولم تتعرض السفينة لأضرار.

ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع البريطانية في تقرير لها، إن أوكرانيا نفذت عمليات ضخمة في أجزاء

عدة بشرق البلاد وجنوبها خلال 48 ساعة الماضية وإنها اخترقت الدفاعات الروسية في بعض الأماكن، موضحة أنه في بعض المناطق، أحرزت القوات الأوكرانية تقدماً جيداً على الأرجح واخترقت خط المواجهة للدفاعات الروسية، وفي مناطق أخرى، كان التقدم الأوكراني أبطأ، واصفة أداء الجيش الروسي بأنه متباين.

وتابعت الوزارة في تقريرها اليومي عن الحرب: «من المرجح أن بعض الوحدات الروسية تجري عمليات مراوغة دفاعية بينما انسحبت بعض الوحدات الأخرى على نحو فوضوي وسط تزايد الأنباء عن سقوط قتلى ومصابين روس في ظل انسحابهم عبر حقول الألغام».

من ناحية أخرى، قال الكرملين إنه لا يوجد أساس لأي حوار ممكن مع أوكرانيا وإنه ليس هناك أيضاً أي شروط مسبقة لإجراء محادثات محتملة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «عملياً لا يوجد أي شرط مسبق للتوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي. علاوة على ذلك لا يوجد أساس لأي نوع من الحوار».