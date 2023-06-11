أوكرانيا تستعيد السيطرة على قرية من يد القوات الروسية في "أول نتائج هجوم مضاد"

قالت القوات الأوكرانية اليوم الأحد إنها استعادت السيطرة على قرية من يد القوات الروسية في جنوب شرق البلاد، في أول تجمع سكني تعلن تحريره منذ شن هجوم مضاد قبل أيام.

ورفع جنود العلم الأوكراني على بناية تضررت من قصف سابق في تسجيل مصور لم يتم التحقق منه نشره اللواء 68 الأوكراني وقال إن القرية هي بلاهوداتني في منطقة دونيتسك.

وقال متحدث باسم أحد قطاعات الجيش الأوكراني على التلفزيون "نرى أول نتائج لتحركات الهجوم المضاد".

وأضاف أن القرية تقع على أطراف منطقتي دونيتسك وزابوريجيا على بعد كيلومترات قليلة جنوب قرية فيليكا نوفوسيلكا التي تسيطر عليها كييف.

وأعطى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس السبت أقوى إشارة حتى الآن على أن كييف شنت هجوما مضادا طال انتظاره لاستعادة السيطرة على أراض في الشرق والجنوب من يد روسيا مؤكدا أن "هجوما مضادا وعمليات دفاعية" جارية بالفعل.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة إن الهجوم العسكري الأوكراني جار منذ فترة لكنه أخفق في اختراق خطوط الدفاع الروسية وتكبد خسائر فادحة.

ويفرض مسؤولون من كييف فترة صمت صارمة بشأن العمليات وحثوا الأوكرانيين على عدم الإفصاح بأي معلومات من شأنها أن تعرض العملية للخطر.

وتقع بلاهوداتني على بعد نحو 95 كيلومترا إلى الشمال الغربي من مدينة ماريوبول التي تطل على بحر آزوف على الطرف الجنوبي من الجسر البري. وسيطرت روسيا على المدينة العام الماضي بعد أن حاصرتها وقصفتها.