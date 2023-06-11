الإمارات تعقد الحدث الرئيس الأول خلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي

ترأس وزير دولة، خليفة شاهين المرر، الحدث الرئيس الأول الذي عقدته دولة الإمارات خلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي طوال شهر يونيو الجاري، والذي تناول تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

وقال المرر: «يأتي هذا الحدث للبناء على البيان الرئاسي الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي خلال رئاسة دولة الإمارات الأولى للمجلس في مارس 2022، إذ نطمح اليوم لتكثيف الجهود بين المنظمتين وتوطيد العلاقات بينهما، بهدف التغلب على الصراعات والانقسامات، والتطلع معاً إلى حقبة مقبلة من الاستقرار والازدهار».

وأضاف: «نأمل أن تستمر الأمم المتحدة ومجلس الأمن في دعم المبادرات والمساعي العربية نحو تأسيس نظام إقليمي متماسك ومتوازن من شأنه تحقيق الطموحات العربية في نهضة شاملة، تشرع الأبواب أمام حلول عملية وواقعية للصراعات التي طال أمدها».

وطرح المرر موضوعات عدة، وسبل تعزيز التعاون فيها ما بين المنظمتين، خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب، ومنع وقوع النزاعات من خلال تعزيز قيم التسامح والأخوة الإنسانية، ودعم جهود تمكين وحماية النساء والفتيات، والتغير المناخي، وغيرها من القضايا التي تشغل المنطقة العربية بأكملها.

وأكد المرر على مواصلة دولة الإمارات القيام بدور فاعل سواء خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي أو ما بعد ذلك، لدعم عمل المجلس في التوصل لقرارات تسهم في حل القضايا العربية والعالمية، كما أشار إلى النتائج الإيجابية التي حققتها جامعة الدول العربية والأمم المتحدة في السنوات الأخيرة، كونها مثالاً حياً على التقدم الذي يمكن إحرازه من خلال التعاون المشترك.

ومن منطلق التزامها بالتعددية اللغوية، قدمت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة خدمة الترجمة بلغة الإشارة خلال الحدث الرئيس، كجزء من تعهداتها بدعم إمكانية الوصول إلى المعلومات خلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي، كما نشرت على موقعها الإلكتروني جدول أعمال المجلس باللغتين العربية والإنجليزية.

خليفة شاهين المرر:

«دولة الإمارات تواصل القيام بدور فاعل لدعم عمل مجلس الأمن في التوصل لقرارات تسهم في حل القضايا العربية والعالمية».