وزير الخارجية الأميركي يزور الصين الأسبوع المقبل

يتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأسبوع المقبل، إلى الصين في زيارة كانت قد أرجئت في فبراير الماضي على إثر توغل منطاد صيني في المجال الجوي للولايات المتحدة.

وقال مسؤولون أميركيون إن بلينكن سيصل إلى بكين في 18 يونيو الجاري، ونقلت عنهم وكالة «فرانس برس» تأكيدهم أن هذه ستكون أول زيارة يقوم بها دبلوماسي أميركي كبير للصين منذ زيارة مايك بومبيو في أكتوبر 2018.

وللمرة الأولى منذ تولي جو بايدن مهامه في الولايات المتحدة، التقى الرئيسان الأميركي والصيني شي جين بينغ في نوفمبر الماضي في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، وقد اتفقا خلال اللقاء على التعاون في عدد من القضايا، لكن العلاقات بين البلدين توترت مجدداً في فبراير الماضي بعد تحليق منطاد مراقبة صيني فوق الأراضي الأميركية في ما اعتبرته واشنطن عملاً تجسسياً، وألغى بلينكن رحلة إلى الصين في اللحظة الأخيرة.