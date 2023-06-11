الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد «داعش»

شارك الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد «داعش»، الذي عقد في الرياض بقيادة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية.

وشدد خلال تصريحات على الدور المحوري للتحالف في منع عودة ظهور «داعش»، ودعم المجتمعات الضعيفة في مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة، وعلى أهمية استمرار الجهود متعددة الأطراف للحفاظ على إنجازات التحالف في سورية والعراق.

وأكد التزام دولة الإمارات بدعم جهود التحالف في مكافحة توسُّع هذه الجماعة الإرهابية في إفريقيا، مؤكداً أهمية الحوار على المستويين الإقليمي والدولي للتصدي الفعّال للأنشطة الإرهابية، ودعم حقوق المرأة والطفل، وتعزيز أصوات المجتمعات المتمثلة بشكل أقل.

كما تطرق الشيخ شخبوط بن نهيان إلى أهمية تعزيز التسامح وبناء السلام وحفظه، ومواجهة التعصب وخطاب الكراهية والتمييز، ومحاربة التطرف بجميع أشكاله. وأكد التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى دحر جميع أشكال الإرهاب والتطرف.

واختتم بالتأكيد على أن دولة الإمارات تؤمن إيماناً راسخاً، كجزء من رؤيتها الاستراتيجية، بأن التعاون والعمل المشترك هما السبيل الرئيس لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتحقيق الاستقرار والسلام والازدهار.