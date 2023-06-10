رئاسة «COP28» تختار 100 مشارك في «برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ»

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أن رئاسة المؤتمر تركز على تمكين ودعم الشباب وتفعيل دورهم في تحقيق التقدم المناخي، وضمان أن تكون أصواتهم وطموحاتهم جزءاً محورياً من منظومة عمل COP28.

جاء ذلك خلال فعالية «الحصيلة العالمية للشباب» التي عقدتها رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 على هامش مؤتمر بون للمناخ، بهدف تقييم التحديات والفرص الخاصة بتعزيز مشاركة الشباب في المفاوضات والسياسات المناخية العالمية.

وجاء الإعلان عن فكرة «حصيلة الشباب» خلال الفعالية، لتأتي بالتزامن مع الحصيلة العالمية الأولى لتقييم التقدم المُحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، وتعمل على إجراء تقييم للتطور والفجوات الموجودة في تمكين وإشراك الشباب في عمليات التفاوض الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

حضر الفعالية، التي تُعدّ الأولى من نوعها، والتي أقيمت على هامش مؤتمر بون للمناخ، كلٌ من الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، ووزيرة تنمية المجتمع ورائدة المناخ للشباب في COP28، شما المزروعي، ورائدة المناخ في COP28، رزان المبارك، إلى جانب ممثلين عن الأطراف والأمم المتحدة والشباب.

وقال الجابر: «وفق رؤية وتوجيهات القيادة في دولة الإمارات، تركز رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 على تمكين ودعم الشباب وتفعيل دورهم لتحقيق تقدم ملموس في العمل المناخي، وضمان إسماع أصواتهم للعالم وأن تكون طموحاتهم جزءاً محورياً من منظومة عمل المؤتمر. ويسرنا أن نسبة المفاوضين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً ضمن فريق COP28 تبلغ نحو 70% مما يؤكد التزام رئاسة المؤتمر والأخت شما المزروعي، رائدة المناخ للشباب في المؤتمر بدعم تمثيل الشباب وتفعيل مشاركتهم».

بدوره، قال سيمون ستيل: «المشاركة الهادفة للشباب في أعمال اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تتطلب أكثر من مجرد حضور المؤتمر، فنحن بحاجة إلى سماع جميع الآراء».

وفي هذا الإطار قالت شما المزروعي: «العمل المناخي المُنصِف يتطلب الاستماع إلى الشباب، ومنحهم فرصة المشاركة وتمكينهم من الإسهام في عملية صنع القرار. واستعداداً لمؤتمر الأطراف الذي تستضيفه دولة الإمارات، فإننا نعمل وفق رؤية وتوجيه القيادة بضرورة تمكين الشباب، كما نحرص على أن يركز COP28 على البناء على مخرجات مؤتمرات الأطراف السابقة والإضافة إليها بشكل ملموس».

وأضافت المزروعي: «الشباب هم أساس التقدم في مستقبلنا المشترك، وهم صناع التغيير الإيجابي من خلال شغفهم وطاقاتهم».

وتعليقاً على الفعالية قالت رزان المبارك: «إن النجاح يقوم على احتواء الجميع بشكل فعلي، إذ يحتاج إلى مشاركة كل فرد، وتنبغي مساندة شبابنا وأطفالنا من خلال حشد الدعم للحلول المبنية على آراء الشباب».

وخلال الجلسة، سلط قادة الشباب الضوء على أهم مراحل تمكين مشاركة الشباب، والتي شملت إنشاء YOUNGO، وهي الذراع الشبابية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والمسؤولة عن عقد المؤتمر السنوي للشباب.

كما ناقش المتحدثون في الفعالية التقدم في تنفيذ كلٍ من بيان الشباب العالمي (وهو مجموعة شاملة سنوية من مقترحات السياسات الخاصة بالشباب التي توافق عليها منظمات الشباب العالمية)، والفقرة 64 من ميثاق غلاسكو للمناخ الصادر في COP26، والفقرات 55-57 من خطة تنفيذ شرم الشيخ الصادرة عن COP27.

وبناءً على توصيات الفعالية، وافقت رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 ورائدة المناخ للشباب على تقديم خريطة طريق وخطة عمل قبل عقد مؤتمر COP28 لتحسين هياكل مشاركة الشباب في أعمال اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

واختارت رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 بالفعل أول مجموعة من المشاركين في برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ وعددهم 100 مندوب شاب يمثلون البلدان الأقل نمواً والدول الجُزرية الصغيرة النامية، والشعوب الأصلية ومجموعات الأقليات.

ويمثل 74% من المندوبين البلدان الأقل نمواً والدول الجُزرية الصغيرة النامية التي تقع في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وآسيا وأوقيانوسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتضم المجموعة 12 مندوباً من السكان الأصليين، بالإضافة إلى 10 مندوبين من مناطق تشهد نزاعات، و56 من المندوبات الشابات، وستة من أصحاب الهمم، فيما لم يسبق لـ72 مندوب من أصل الـ100 حضور أي مؤتمر أطراف في السابق.

ويشرف فريق رائدة المناخ للشباب في مؤتمر الأطراف COP28، تحت قيادة شما المزروعي، بالتعاون مع منظمة YOUNGO على برنامج «مندوبي الشباب الدولي للمناخ».

كما شارك ستة مندوبين شباب من البرنامج وثلاثة مندوبين من برنامج مندوبي شباب الإمارات للمناخ في الدورة 58 لاجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في بون #SB58 بصفة مراقب.

واستعداداً لانطلاق مؤتمر الأطراف COP28، سيشارك المندوبون الشباب في جلسات لتعزيز مهاراتهم، ومتابعة عمليات التفاوض الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على مدار العام.

سلطان الجابر:

«وفق رؤية وتوجيهات القيادة في الدولة، تركز رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 على تمكين ودعم الشباب وتفعيل دورهم لتحقيق تقدم ملموس في العمل المناخي».

العمل المناخي المُنصِف يتطلب الاستماع إلى الشباب، ومنحهم فرصة المشاركة وتمكينهم من الإسهام في عملية صنع القرار.