التفاصيل الكاملة لقرار الكويت وقف الابتعاث للتخصُّصات الطبية في مصر والأردن

أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي د.حمد العدواني، قراراً بوقف الابتعاث للتخصصات الطبية في مصر والأردن.

ووفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية، نص القرار على وقف الإيفاد المباشر وبعثات أبناء الدبلوماسيين وإيقاف الضم لبعثات الوزارة للتخصصات الطبية "طب بشري، طب أسنان، دكتور صيدلة، الصيدلة" إلى كل من مصر والأردن، اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2023 - 2024.

وجاء هذا القرار في إطار سعي وزارة التعليم العالي لضبط جودة التعليم ولضمان صحة وسلامة الشهادات العلمية، وتعزيز التعليم الجيد.

وتضمن القرار "إيقاف تغيير التخصص الطبي في الجامعات للطلبة الملتحقين في الأردن ومصر قبل صدور القرار، كما تضمن ايقاف نقل مقر الابتعاث الى مصر والأردن".

ونقلت الصحيفة عن ما اسمته "مصادر مطلعة"، أن هذه الخطوة جاءت بعد زيارات متعددة لوفود متخصصة للجامعات الطبية في مصر والأردن خلال الاشهر الماضية، وجاءت تقارير هذه الوفود مبنية على دراسات مستفيضة لقياس جودة التعليم، كما جاء القرار بناء على توصية لجنة وضع المعايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي في التخصصات والبرامج الطبية خارج الكويت وفقا لاجتماعها نهاية مايو الماضي.

جودة التعليم

ونوهت المصادر بموافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بتاريخ 4 يونيو 2023، وتوصية لجنة وضع المعايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي في التخصصات الطبية خارج البلاد.

وأكدت المصادر ان القرار جاء بناء على موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بتاريخ 4 يونيو 2023.

وجاء القرار في إطار سعي وزارة التعليم العالي لضبط جودة التعليم واستمرارا لجهود الوزارة الرامية لضمان صحة وسلامة الشهادات العلمية، والتعليم الجيد، وبعد سلسلة قرارات اتخذتها الوزارة خلال الأعوام الماضية، في هذا الإطار.

ففي تسلسل تاريخي لما اصدرته الوزارة في هذا الاطار، كانت البداية اكتوبر عام 2018، حيث اصدر وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي في حينها د.حامد العازمي قرارا، بتقليص عدد الجامعات المصرية المعتمدة من نحو 30 جامعة الى 7 جامعات معتمدة فقط، بعد توصيات وفود الاعتماد الاكاديمي، حيث اصبح من حينها الاعتماد مقتصرا على كل من "جامعة القاهرة، جامعة الاسكندرية، جامعة عين شمس، جامعة المنصورة، جامعة اسيوط، جامعة الأزهر والجامعة الاميركية في القاهرة" فقط.

وعلى بعد أشهر، واستمرارا لجهود الوزارة في ملف ضبط الجردة للشهادات الصادرة من الخارج، أصدر د.حامد العازمي قرارا يوليو 2019، يقضي باعتماد 5 جامعات أردنية فقط، بعد ان كانت نحو 20 جامعة، حيث ضمت قائمة الجامعات المعتمدة كل من الجامعة الاردنية، وجامعات العلوم والتكنولوجيا واليرموك والهاشمية، إضافة إلى جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.

تحديد النسب

جاء قرار تحديد النسب الدنيا للالتحاق بالتخصصات الطبية بمصر في مايو 2021، حيث أصدر وزير التعليم العالي في حينها د.محمد الفارس قراراً بتحديد الحد الأدنى لنسبة الثانوية العامة، بحيث لا تقل عن %85 للطلبة الراغبين في الالتحاق بالتخصصات الطبية بالجامعات المصرية المعتمدة، بعد أن كانت %79، في تخصصات الطب البشري، وطب الأسنان والصيدلة، سواء للالتحاق أو الضم للبعثة.

ضبط الشهادات

استمر وزير التربية وزير التعليم العالي الاسبق د.علي المضف، في العمل على ملف جودة التعليم، حيث اصدر قرارا في يونيو 2022 يقضي بتحديد التخصصات المعتمدة للدراسة في جمهورية مصر، بتحديد نحو 100 تخصص معتمد فقط في عدد من الجامعات المصرية.

علما أن القرارات كانت بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، ممثلة بوكيل الوزارة السابق د.صبيح المخيزيم والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

ويأتي القرار الجديد بإيقاف الايفاد المباشر وبعثات ابناء الدبلوماسيين وضم البعثة للتخصصات الطبية في مصر والاردن استمرارا لملف ضبط جودة التعليم في الوزارة.