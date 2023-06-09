بوتين: روسيا ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء الشهر المقبل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، في اجتماع في سوتشي إن روسيا ستبدأ نشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء بعد اكتمال جاهزية المرافق بين السابع والثامن من يوليو المقبل.

ونقل بيان للكرملين عن بوتين القول: "كل شيء يمضي حسب الخطة، كل شيء مستقر".

واتفق الرئيسان في وقت سابق على الخطة الخاصة بنشر صواريخ نووية قصيرة المدى على أراضي روسيا البيضاء الحليفة المقربة لموسكو، على أن تظل الصواريخ تحت القيادة الروسية.