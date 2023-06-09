دخان حرائق الغابات في كندا يخيم على مدن أميركية

ظل الدخان الناجم عن العديد من حرائق الغابات الهائلة في كندا ، يخيم على أجزاء من الساحل الشرقي للولايات المتحدة أمس الخميس.

وتحركت المئات من ألسنة اللهب وأعمدة الدخان في شرق كندا جنوبا، مما تسبب في ضباب كثيف وظهور لون برتقالي خفيف، في السماء في نيويورك وأماكن أخرى.

وانتشر الدخان الكثيف، أمس الخميس إلى الجنوب والغرب. وخيم على مدن أميركية، مثل فيلادلفيا ونيويورك وواشنطن.

ووفقا للمركز الكندي المشترك بين الوكالات لحرائق الغابات، اندلع حوالي 430 حريق غابات، في كندا أمس الخميس، بما في ذلك أكثر من 200 كان خارج نطاق السيطرة.

وذكرت الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي أن كندا على المسار نحو أسوأ موسم لحرائق الغابات، على الإطلاق.

ويقول مسؤولون حكوميون إن النيران أتت على نحو 3.3 مليون هكتار من الأراضي حتى الآن.

ومن جهة أخرى، أدى سوء جودة الهواء في مدينتي نيويورك وفيلادلفيا شمال شرق الولايات المتحدة، أمس الأول الأربعاء، إلى إلغاء عدد من الأحداث الرياضية الكبرى. وجرى إعادة جدولة مباريات دوري البيسبول الرئيسي بين فريقي نيويورك يانكيز وشيكاغو وايت سوكس في نيويورك وبين فيلادلفيا فيليز وديترويت تايجرز في فيلادلفيا.