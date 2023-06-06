وزير الخارجية الأميركي يصل السعودية

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، وذكرت قناة العربية أنه من المرتقب أن يجتمع مع المسؤولين السعوديين لمناقشة التعاون الاستراتيجي "السعودي – الأميركي" في القضايا الإقليمية والعالمية ومجموعة من القضايا الثنائية بما في ذلك التعاون الاقتصادي والأمني.

وأوضحت القناة أن بلينكن سيقضي في السعودية يومين، وسيشارك في اجتماع وزاري لمجلس التعاون الخليجي الأميركي لمناقشة التعاون في مجال تعزيز الأمن والاستقرار، وخفض التصعيد والتكامل الإقليمي والفرص الاقتصادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما سيحضر مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اجتماعاً وزارياً للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، لتسليط الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه التحالف لمواجهة التهديد المستمر للتنظيم.