بدء عملية إنقاذ خزان "صافر" في اليمن

أكدت الحكومة اليمنية، على لسان وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي، بدء المرحلة الأولى من عملية إنقاذ خزان صافر في البحر الأحمر، تمهيداً لعملية إفراغ النفط الخام من الخزان الذي يشكل تهديداً حقيقياً للبيئة في البحر والمناطق المحيطة به.

وأشار الوزير في تصريحات صحافية، إلى تعاون الحكومة مع الأمم المتحدة والجهات الدولية لتسهيل تفريغ آمن يضمن سلامة السواحل اليمنية من أي تلوث بيئي.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، مع السفير البريطاني لدى اليمن "ريتشارد أوبنهايم"، التطورات السياسية في اليمن والجهود المبذولة لإحلال السلام.

ووفقاً لوكالة سبأ اليمنية الرسمية، أكد الجانبان البريطاني واليمني، أهمية التنسيق المشترك للدفع قدماً بالعملية السياسية واستمرار السعي لإحلال السلام واستعادة الأمن والاستقرار، فيما توقعت مصادر دبلوماسية يمنية، وصول المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ، إلى صنعاء قريباً، للقاء قيادات حوثية، في إطار مساعيه الرامية لإطلاق عملية سياسية شاملة في البلاد.