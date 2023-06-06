الكويت.. بدء عملية الاقتراع لانتخابات مجلس الامة 2023 للفصل التشريعي الـ17

بدأت في الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (2023) في فصله التشريعي ال 17.

ويختار الناخبون الذين يحق لهم التصويت وعددهم 646ر793 ناخبا وناخبة 50 نائبا من بين 207 مرشحين ومرشحات في عملية اقتراع تجرى وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد وتنطلق في الساعة الثامنة صباحا ولمدة 12 ساعة متواصلة.

وعقب إغلاق باب الاقتراع عند الثامنة مساء وانتهاء عملية التصويت تبدأ عملية فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.

وتأتي هذه الانتخابات إثر صدور المرسوم رقم 62 لسنة 2023 في الثاني من مايو الماضي الذي تم بموجبه حل مجلس الأمة والمتضمن نصه "احتكاما إلى الدستور ونزولا واحتراما للارادة الشعبية وصونا للمصالح العليا للبلاد وحفاظا على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية في الوقت الراهن ولتحقيق طموحها في غد أفضل يوفر لمواطنيها الرفاهية والرقي ويجعلها في مصاف الأمم المتقدمة وجب الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون البلاد في المرحلة القادمة بما يساعد على تحقيق غاياتها المنشودة".

وصدر في الرابع من الشهر نفسه المرسوم رقم 64 لسنة 2023 بدعوة الناخبين للاقتراع والذي يتحدد اليوم ويشهد تعطيل العمل في الدوائر الحكومية ليتفرغ المواطنون لممارسة حقهم الانتخابي.

ويتنافس في الدائرة الانتخابية الأولى 34 مرشحا ومرشحة للحصول على أصوات ناخبي الدائرة وعددهم نحو 779ر99 ناخبا وناخبة فيما يتنافس في الدائرة الثانية 45 مرشحا ومرشحة للحصول على أصوات 394ر90 ناخبا وناخبة.

وفي الدائرة الثالثة يتنافس 34 مرشحا ومرشحة على أصوات 978ر137 ناخبا وناخبة في حين يتنافس في الدائرة الرابعة 47 مرشحا ومرشحة على 740ر208 صوتا انتخابيا.

ويسعى المرشحون في الدائرة الخامسة والبالغ عددهم 47 لحصد أصوات ناخبيهم وعددهم 755ر256 ناخبا وناخبة.

ويحق لكل مواطن يبلغ 21 عاما (يوم الاقتراع) وتوافرت فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية التصويت في (أمة 2023) ويتعين عليه اصطحاب شهادة الجنسية لدى ذهابه إلى مقر التصويت.

وفي حال فقدان شهادة الجنسية فإن وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر أكدت استعدادها لاستقبال الناخبين في يوم الاقتراع لإصدار شهادة (لمن يهمه الأمر) تمكنهم من التصويت.

وللاستعلام عن القيد الانتخابي ومقر الاقتراع والتصويت بإمكان الناخبين استخدام التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) أو زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية في حين خصصت إدارة شؤون الانتخابات الخط الساخن رقم 1889888 للرد على أي استفسارات للناخبين طوال ساعات الاقتراع.