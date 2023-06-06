تسجيل 8 هزات أرضية في سوريا خلال 24 ساعة

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، اليوم، تسجيل ثمان هزات أرضية، تراوحت بين 1.7 و4.1 درجات على مقياس ريختر خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز، في بيان صحفي أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت صباح اليوم هزة أرضية ضعيفة بقدر 2.8 درجة ضربت شمال شرق الرقة بـ 100 كم، وعلى عمق 6.2 كم.

وأضاف المركزأنه تم أيضاً رصد سبع هزات أرضية أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية، تراوحت بين ضعيفة ومتوسطة، وهي "هزة شمال حماة بـ 11 كم بقدر 2.2 درجة، وهزتان في البحر إحداهما شمال اللاذقية بـ 63 كم بقدر 2.6، والثانية شمال غرب اللاذقية بـ 47 كم بقدر 7ر1 درجة وأربع هزات في تركيا تراوحت بين 2.7 و4.1 درجات".

وأضاف المركز أن جميع الهزات حصلت على أعماق مختلفة وصلت إلى 39.7 كم.