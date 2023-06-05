الجيش الروسي: مقتل 900 جندي أوكراني خلال التصدي لهجوم مضاد

أعلن الجيش الروسي أنه قتل 900 جندي أوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية أثناء التصدي لعملية تقدم للقوات الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الجيش إيغور كوناشينكوف في موسكو اليوم الاثنين: "العدو لم يحقق أهدافه".

وأوضح كوناشينكوف أن مجموعة الجيش الروسي الشرقية وكذلك الضربات من القوات الجوية والمدفعية ألحقت خسائر فادحة بالأوكرانيين في قريتي نيسكوشن في منطقة دونيتسك، ونوفوداريفكا في منطقة زابوريجيا.

وأفاد المتحدث الروسي بأنه في هذه المنطقة فقط، خسر الجيش الأوكراني نحو 300 جندي.

وأضاف كوناشينكوف أنه بشكل إجمالي، قتل أكثر من 900 جندي أوكراني على كل جبهات القتال خلال 24 ساعة.