المبعوث الأممي يواصل مساعيه لحل الأزمة اليمنية

واصل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ، مساعيه الرامية إلى تجاوز العقبات التي تضعها ميليشيات الحوثي أمام إبرام اتفاق شامل للسلام، وذكر مكتب المبعوث الأممي، أن غروندبيرغ، زار مسقط، اليوم الاثنين، والتقى بكبار المسؤولين العمانيين ورئيس الوفد الحوثي المفاوض لاستكشاف سبل دفع تقدم جهود السلام الجارية.

وأشار المكتب إلى أن زيارة المبعوث إلى مسقط جاءت بعد عقده لقاءات مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن، وتم خلالها بحث سبل تحقيق التوافق حول تدابير لتحسين ظروف المعيشة، وحول وقف إطلاق النار في اليمن، وإطلاق عملية جامعة برعاية الأمم المتحدة للانتقال لسلام مستدام في اليمن.

من جهة أخرى، قال رئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين التابعة للحكومة اليمنية، هادي هيج، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نقترب من مشارف عيد الأضحى المبارك ولا تزال بعض أسماء الأسرى الذين شملهم قرار الأمم المتحدة في سجون الحوثيين ولا يعرف عنهم شيئا، موقفنا واضح بعدم المشاركة إلا بعد إتمام هذه الزيارة"، في إشارة إلى مفاوضات الأسرى والمختطفين وتبادل الزيارات للسجون المتفق مسبقاً عليها.