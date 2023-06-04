"خطتنا تحب الصمت".. أوكرانيا تؤكد استعدادها لهجومها المضاد المرتقب

اعلن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الاستعدادات أنجزت لشن هجوم أوكراني مضاد، لكنه نبه الى أن الخسائر البشرية قد تكون جسيمة بسبب التفوق الجوي الروسي.

وقال زيلينسكي في مقابلة نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال السبت "في رأيي، اعتبارا من اليوم، نحن مستعدون ... نعتقد بثقة أننا سننجح"، موضحا أنه يجهل "المدة التي سيستغرقها هذا الامر".

لكنه نبه الى أن الهجوم سيكون "خطرا" من دون مساعدة غربية أكبر لاحتواء الهجمات الجوية الروسية.

واضاف "يعلم الجميع أن هجوما مضادا من دون تفوق جوي أمر بالغ الخطورة".

ولفت زيليسنكي الى أن سلاحا واحدا هو منظومة باتريوت الاميركية للدفاع الجوي، كفيل بحماية الاجواء الأوكرانية، مطالبا بتسليم بلاده مزيدا من الأسلحة المماثلة.

وقال ايضا إن "سلاحا (واحدا) يحرم روسيا قدرتها على ترهيب عشرات ملايين الأشخاص: صواريخ باتريوت".

على صلة رفضت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار، الإفصاح عن موعد الهجوم المضاد الذي تخطط له كييف لاستعادة أراض سيطرت عليها القوات الروسية.

وقالت ماليار في صفحتها على "تلغرام"، إن "وزارة الدفاع الأوكرانية لن تعلن عن بدء الهجوم المضاد. الخطط لدينا تحب الصمت".

ونشرت المسؤولة العسكرية البارزة مقطع فيديو لجنود يضعون أصابعهم على أفواههم، في إشارة إلى سرية العملية المرتقبة.