مصرع 3 جنود إسرائيليين ورابع مصري في إطلاق نار عند الحدود

لقي ثلاثة جنود إسرائيليين، وأحد أفراد الأمن المصري، مصرعهم، فجر أمس، جراء تبادل إطلاق النار عند الحدود بين مصر وإسرائيل.

وقالت القوات المسلحة المصرية في بيان لها، إن أحد عناصر الأمن المكلفة تأمين خط الحدود الدولية، قام بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين، وتبادل إطلاق النيران، ما أدى إلى وفاة ثلاثة أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية، وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران.

وأضاف البيان أنه جار اتخاذ كل إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، معرباً عن خالص التعازي لأسر المتوفين، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.