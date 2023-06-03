المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي ومنظمة الصحة العالمية يقدمان إغاثة عاجلة للمتضررين من الأزمة في السودان

تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أكدت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي التزامها الراسخ بالتخفيف من المعاناة الناجمة عن الأزمة المستمرة في السودان.

وقد غادرت الشحنة الجوية الثالثة من المساعدات المخصصة للمتضررين من الأزمة في السودان المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، أكبر مركز إنساني في العالم، صباح اليوم السبت بالتنسيق الوثيق مع منظمة الصحة العالمية. وتم شحن إمدادات المساعدات الأساسية المقدمة من منظمة الصحة العالمية من مستودعات المدينة العالمية للخدمات الإنسانية.

ونقلت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية الإمدادات الحيوية التي تم توفيرها من قبل منظمة الصحة العالمية جواً اليوم السبت إلى أسوان في جنوب مصر والتي تعتبر بمثابة بوابة محورية لتوزيع المساعدات في تلك المنطقة.

ونقلت شحنة الإمدادات بواسطة طائرة من طرازC-130، التابعة لأسطول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الشخصي. واحتوت شحنة الطائرة على أكثر من 10 أطنان مترية من المواد الضرورية للإغاثة بحجم حوالي 46 مترًا مكعبًا. وتتكون هذه الشحنة من طبية أساسية، والتي سيستفيد منها بشكل مباشر قرابة 49000 شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة.

في هذا الصدد، أعرب محمد إبراهيم الشيباني، رئيس اللجنة العليا للإشراف على المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي عن امتنانه لما تم تقديمه من دعم وأشاد بالقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذه الجهود الإغاثية الهامة. وجدد الشيباني التزام المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بتقديم المساعدة الفورية والمنقذة لحياة الكثير من المتضررين جرّاء الأزمة في السودان:

وعلى مدار العشرين عامًا الماضية، التزمت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي على الدوام بتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية للأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء العالم.

ومن خلال هذا الأداء المتميز برزت دبي في مركز الصدارة كأكبر مركز عالمي للجهود الإنسانية، حيث لعبت المدينة دورًا حاسمًا في تعزيز هذا التحول الإيجابي.

يعد الإتمام الناجح بإرسال الشحنة الجوية لتخفيف المعاناة وتقديم المساعدة المنقذة للحياة للمتضررين من الأزمة في السودان، وبالتعاون مع الشركاء ، أكدت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي انها ستواصل عملها لخلق الأثر الفارق في حياة الفئات الأكثر ضعفاً عندما تكون في أمس الحاجة إليها. "

من ناحيته قال روبرت بلانشارد من فريق عمليات الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية في دبي: "يواصل المركز اللوجستي لمنظمة الصحة العالمية في دبي لعب دور حيوي في الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية الحادة في جميع أنحاء العالم.

وجراء الأزمة في السودان، قامت منظمة الصحة العالمية بالاستجابة العاجلة والتسليم الفوري للأدوية الأساسية إلى جانب المستلزمات الطبية الخاصة بمعالجة الصدمات والجراحة عبر طائرتين مستأجرتين، مما يوفر دعماً للأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية في السودان.

وكوننا مدركون لحالة الضغط على المرافق الصحية عند الحدود في مصر، تقوم منظمة الصحة العالمية بإرسال 10 أطنان مترية إضافية من المستلزمات والإمدادات الطبية إلى أسوان لتلبي الاحتياجات الطبية إلى ما يقرب من 49.000 مريض وصلوا من السودان إلى مصر.

وتشمل الإمدادات الصحية مجموعات أدوات الأمراض غير المعدية لعلاج ارتفاع ضغط الدم والسكري بالإضافة إلى مجموعات أدوات سوء التغذية الحاد للأطفال لتوفير الرعاية الفورية لأكثر من 4000 طفل".

وهذه هي الرحلة الثالثة عشرة التي يتم إرسالها من المركز اللوجستي لمنظمة الصحة العالمية في عام 2023، مما يؤكد الطلب المتزايد على الإمدادات الصحية استجابة لحالات الطوارئ في جميع أنحاء العالم.

وقال منظمة الصحة العالمية إن الدعم المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية ضروري وهام لعمل برنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية والجهود المستمرة للاستجابة وحماية صحة السكان الأكثر ضعفاً في العالم".

