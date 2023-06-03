اليمن.. الحكومة تحذر من تداعيات الحرب الاقتصادية للحوثيين على التهدئة

حذرت الحكومة اليمنية من تداعيات التصعيد والحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي على الاقتصادي اليمني، مؤكدة أنها ستتصدى بحزم لجميع عمليات التصعيد والتصورات المغلوطة عن التهدئة، انطلاقاً من مسئولياتها التاريخية والوطنية أمام الشعب اليمني.

ونقلت وكالة "سبأ" اليمنية الرسمية عن رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، تأكيده بأن "مجلس القيادة والحكومة سوف يتصديان بحزم لجميع التصورات المغلوطة عن التهدئة، واستمرار حرب وتصعيد ميليشيات الحوثي بأدوات اقتصادية وعسكرية ضد الشعب اليمني، مطالبة الجميع الالتفاف واسناد جميع الجهود الرامية لمناهضة المشروع الانقلابي للحوثيين.

وأشار خلال لقاء حكومته مع هيئة رئاسة مجلس الشورى اليمني، إلى أن التحديات المتشابكة التي تواجه مجلس القيادة والحكومة على الصعيد الاقتصادي والإنساني، تتطلب التفاف وإسناد الجميع لمواجهة الظروف الاستثنائية التي أفرزتها تداعيات الحرب الإرهابية الحوثية على الاقتصاد الوطني.

وكانت الحكومة اليمنية دانت، اقدام ميليشيات الحوثي على اقتحام مقر الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء، وفرض قيادة موالية لها في مخالفة للقانون واللوائح المنظمة، بعد أيام من إصدار الغرفة بياناً كشفت فيه جانباً من ممارسات عناصرها التعسفية بحق القطاع الخاص.