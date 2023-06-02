ارتفاع معدلات الانتحار في لبنان ظاهرة تتنامى وسط أرقام تثير القلق

أكدت أرقام حالات الانتحار مؤخراً حجم الخطر الذي يُحيط بالمجتمع اللبناني، إذ أظهرت الإحصاءات أن حالات الانتحار بلغت 36 حالة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2023.

وفي هذا الإطار نقل موقع "ليبانون ديبايت" عن الباحث محمد شمس الدين، أن "عدد حالات الانتحار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2023 بلغ 50 حالة انتحار".

وأشار إلى أن "خلال شهر يناير من العام الحالي بلغ عدد حالات الانتحار 11 حالة، وفي شهر فبراير 10 حالات، وفي شهر مارس 15 حالة، كاشفاً أنه في "الشهر الرابع، أي إبريل، وصلت حالات الانتحار إلى 14 حالة ما يرفع عدد حالات الانتحار في لبنان خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2023 إلى 50 حالة".

ولفت إلى "أمر خطير يتمثّل بارتفاع عدد حالات الانتحار بين شهر يناير حيث أقدم 11 مواطن على الانتحار ليرتفع العدد في شهر ابريل الى 14، وهو مؤشر خطير لأننا لا زلنا في نصف العام والأوضاع الاقتصادية ما زالت تتدهور".

وأكّدت الأخصائية النفسية والاجتماعية لانا قصقص، في للموقع أنه "عندما نتحدّث عن انتحار نتحدّث عن مرض نفسي بحت"، مشيرةً إلى أن "الأسباب الاقتصادية الخانقة في البلد ليست هي السبب الرئيسي للانتحار، فهو عامل محفزّ وليس سبب مباشر كما يروّج له".

وعدّدت الكثير من العوامل التي تساعد على حالات الانتحار، فالمرور بأزمة عاطفية ومشاكل اجتماعية ومالية وغيرها تحفّز الشخص الذي يعاني من اضطراب نفسي على الانتحار، مؤكّدة في الختام على أن "الأزمة الاقتصادية وعدم الاستقرار تحفز على ظهور اضطرابات الاكتئاب".