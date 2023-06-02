"القطة كلوى" "تريند" يجسد الحالة المزاجية الحزينة للشعب الأوكراني

استحوذت القطة الأليفة "كلوي" على اهتمام الشعب في أوكرانيا في صورة جلست فيها بكآبة في ملجأ مترو أنفاق في كييف - مختبئة من الهجمات الروسية أمس الخميس، بينما كانت ملفوفة في بطانية وردية اللون.

وشارك إيغور نوفيكوف، المستشار السابق للرئيس فولوديمير زيلينسكي، الصورة على حسابه على "تويتر"، وكتب: "كلوي القط في ملجأ من القنابل في كييف. في الوقت الحالي كلنا القطة كلوي".

وقالت وكالة الأنباء المحلية "يونايتد 24 ميديا" إن الصورة "تنقل الحالة المزاجية للأمة الأوكرانية بأكملها".

ووفقاً لموقع "نيويورك بوست"، التُقطت الصورة في نفس اليوم الذي قتل فيه فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات ووالدتها وامرأة أخرى في هجوم صاروخي روسي على كييف.

ولخصت القطة كلوي المزاج العام الأوكراني المنهك من الحرب في صورة انتشرت على نطاق واسع ظهرت فيها بتعبير حزين أثناء وجودها في مأوى في مترو أنفاق في كييف.

تجدر الإشارة إلى أن الكرملين نفى استهداف المدنيين أو ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.