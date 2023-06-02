أوكرانيا: روسيا تعرقل صفقة تصدير الحبوب من جديد

قالت وزارة التجديد والبنية التحتية الأوكرانية، أمس، إن اتفاق تصدير الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة توقف مرة أخرى، لأن روسيا منعت تسجيل السفن المتجهة إلى جميع الموانئ الأوكرانية.

وكتبت الوزارة الأوكرانية في تدوينة على فيسبوك: «أعلن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول أنه من المستحيل وضع خطة تفتيش ليوم الأول من يونيو، بسبب رفض آخر بلا مسوّغ من الوفد الروسي لتسجيل الأسطول القادم للمشاركة في المبادرة». وقالت الوزارة إن روسيا سجلت سفينة واحدة قادمة فقط للتفتيش في اليومين الأخيرين من مايو، ولم تقدّم أي تفسير لهذه الخطوة التي قالت الوزارة إنها «انتهاك جسيم» للمبادرة.

ولم تعلق روسيا على الفور على بيان الوزارة.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا «قيدت بلا مسوغ» عمل صفقة الحبوب في البحر الأسود منذ منتصف أبريل.

وقالت إن 50 سفينة تنتظر التفتيش في المياه الإقليمية التركية، وإنها مستعدة لنقل 2.4 مليون طن من المواد الغذائية الأوكرانية إلى الخارج. وظلت بعض السفن تنتظر عمليات التفتيش لأكثر من ثلاثة أشهر.

كما انتقدت الوزارة ما وصفته بإغلاق روسيا ميناء بيفديني الأكبر في أوديسا، وهو ليس جزءاً من المبادرة التي توسطت فيها الأمم المتحدة.

ونفت روسيا سابقاً ارتكاب أي مخالفات، لكنها حثت جميع الأطراف - في صفقة الحبوب - على إلغاء حظر عبور الأمونيا الروسية، حتى يمكن تصديرها عبر خط أنابيب يمر من روسيا عبر الأراضي الأوكرانية إلى بيفديني.