السيسي وأردوغان يتفقان على تبادل السفراء بين مصر وتركيا

أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، حيث قدم له التهنئة بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيساً لتركيا لفترة رئاسية جديدة، وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها إن الرئيس التركي أعرب عن تقديره لهذه اللفتة الطيبة.

وأوضح البيان أن الرئيسين أكدا على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، واتفقا على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين، وفي ذلك الإطار قرر الرئيسان البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.

ومن جانبها، قالت الرئاسة التركية في بيان لها، إن السيسي أعرب عن أمله بأن تعود هذه الانتخابات بالخير والفائدة على الشعب التركي، موضحة أن الاتصال تناول عدداً من المسائل لا سيما الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل توطيد العلاقات التركية المصرية والقضايا الإقليمية، واتفق الزعيمان على تبادل السفراء في البلدين.