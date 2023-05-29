الصين تطلق غدا سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-16"

أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية اليوم “الإثنين” أنه من المقرر إطلاق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-16" في الساعة 9:31 صباحا من يوم غد الثلاثاء (بتوقيت بكين) من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا ” ، عن لين شي تشيانغ، نائب مدير وكالة الفضاء المأهول الصينية، قوله خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم ، إن سفينة الفضاء ستحمل ثلاثة رواد فضاء، هم جينغ هاي بنغ، وتشو يانغ تشو، وقوي هاي تشاو، لتنفيذ مهمة الرحلة الفضائية "شنتشو-16"، فيما سيكون جينغ قائد الطاقم.

وأضاف لين أن مهمة الإطلاق ستستخدم صاروخا حاملا من طراز "لونغ مارش-2 إف"، والذي سيتم ملؤه بالوقود قريبا.

يذكر أن "شنتشو-16" هي مهمة الرحلة الفضائية الثانية في إطار برنامج الفضاء المأهول الصيني هذا العام، وأول مهمة مأهولة بعد دخول محطة الفضاء الصينية مرحلة التطبيق والتطوير.

وسيبقى الطاقم في المدار لمدة خمسة أشهر تقريبا.