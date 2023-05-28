بوتين وماكرون والسيسي يهنئون أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لتركيا

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "صديقه العزيز" رجب طيب أردوغان الذي أعلن فوزه في انتخابات الرئاسة التركية اليوم الأحد، قائلا إن الفوز دليل على تقدير الشعب التركي للسياسة الخارجية المستقلة التي ينتهجها أردوغان.

وقال الكرملين إن بوتين وجه رسالة لأردوغان قال فيها إن "الفوز في الانتخابات كان نتيجة طبيعية لعملكم المتفاني كرئيس للجمهورية التركية، وهو دليل واضح على دعم الشعب التركي لجهودكم في تعزيز سيادة الدولة وإدارة سياسة خارجية مستقلة".

وأضاف بوتين "نحن نقدر بشدة إسهامك الشخصي في تعزيز العلاقات الروسية التركية الودية والتعاون الثنائي المثمر في مختلف المجالات".

من جهته هنّأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رجب طيب إردوغان بإعادة انتخابه رئيسا لتركيا الأحد، معتبرا أن "لدى فرنسا وتركيا تحديات هائلة تخوضانها معا".

وبين هذه التحديات، أشار ماكرون عبر تويتر إلى "عودة السلام في أوروبا ومستقبل تحالفنا الأوروبي الأطلسي والبحر المتوسط"، مضيفا "مع الرئيس إردوغان الذي أهنئه سنواصل المضي قدما".

كما هنأ الرئيس المصري السيسي أردوغان بفوزه في انتخابات الرئاسة التركية.

وهنأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما هنأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أردوغان، وقال شهباز إنه يتطلع إلى العمل مع أردوغان وتحدث عن "أخوة ممتازة".