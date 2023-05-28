أردوغان يشكر أنصاره والشعب التركي ويودع منافسه كيليشدار بـ"Buy BUY"

خاطب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء اليوم الأحد بعد فوزه بالرئاسة في جولة الإعادة ، الشعب التركي ، موجها الشكر لانصاره، قائلا " فزت في جولة الإعادة بدعم الشعب وأشكره على التصويت، مضيفا أن الشعب حملنا مسؤولية الحكم لخمس سنوات مقبلة.

وفي خطاب النصر أمام انصاره في إسطنبول، ودع أردوغان منافسه مرشح المعارضة كمال كيليشدار أوغلو، بـ"Buy Buy" في إشارة للانتصار عليه بعد منافسة شديدة في جولة الإعادة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيكون على قدر الثقة التي منحها إياه الشعب التركي. وأضاف فيما بدا أنه "خطاب الاحتفال بالفوز" وهو واقف على متن حافلة صغيرة في إسطنبول: "نحن عشاق إسطنبول، معها بدأنا مسيرتنا ومعها سنستمر."



وقال لقد شهدت الانتخابات الرئاسية إقبالا من شعبنا... جعلنا نعيش عيدا ديمقراطيا.. فشكرا لشعبنا. وأضاف "هذه المسيرة المباركة لن تتوقف، من يخدم الشعب لا يهزم أبدا تركيا أمانة في أعناقنا.. أمامنا عام 2024، الانتخابات المحلية سنكسبها.. لا توقف، سنعمل كثيرا."



وأضاف قائلا" فوزي بالانتخابات الرئاسية تكريس للديمقراطية... وأعتقد أن حزب الشعب الجمهوري سيحاسب كمال كيليشدار أوغلو على تسببه في خسارة الانتخابات.



