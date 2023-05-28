إعلام تركي: أردوغان متقدم بـ 64.3% مقابل 35.7% لكيليتشدار أوغلو

قالت وسائل إعلام تركية الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، متقدم بـ 64.3% مقابل 35.7% منافسه المرشّح للرئاسة التركية كمال كيليتشدار أوغلو،وذلك بعد فرز 10.8% من الأصوات.

وكانت صناديق الاقتراع قد أغلقت أبوابها في تركيا في سباق الإعادة الرئاسي الذي سيقرر ما إذا كان الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان سيفوز، أم سيفوز منافسه الذي مرشح المعارضة كمال كيليشيدار.