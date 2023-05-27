في ألمانيا...امرأة تخطئ أثناء صف السيارة فتتسبب في إغلاق خط حديدي

لم يدر في خلد امرأة في ألمانيا أن صف سيارتها سيؤدي بها إلى الوقوع في مواجهة مع قطارات السكك الحديدية وإيقاف خط حديدي لفترة مؤقتة.

وأعلنت الشرطة في مدينة هايدلبرج اليوم السبت أن المرأة أخطأت خلال صف سيارتها لتندفع السيارة عبر مرآب إلى الأمام وتستقر السيارة منقبلة على جانبها أمام خط حديدي والمرأة بداخلها.

وذكر متحدث باسم الشرطة أن المرأة حُبِسَتْ داخل سيارتها لأن السيارة انقلبت على جانب السائق، وتمكنت قوات الطوارئ التابعة للإطفاء من إخراج المرأة من السيارة بعد وقوع الحادث قبل ظهر اليوم.

واستلزمت عملية إخراج المرأة من السيارة إغلاق الخط الحديدي بشكل مؤقت.

وأسفر الحادث عن وقوع إصابات طفيفة للمرأة التي تم نقلها إلى المستشفى كإجراء احترازي.