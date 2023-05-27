زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب العاصمة اليابانية

وقع زلزال بقوة 6.2 درجات قبالة سواحل العاصمة اليابانية طوكيو، أمس، وفق ما أعلنت وكالة الأرصاد اليابانية مستبعدة خطر حدوث تسونامي.

وحدث الزلزال الذي يقع مركزه على عمق 50 كيلومتراً، في الساعة (10.03 ت غ) في مياه المحيط الهادئ قبالة منطقة تشيبا اليابانية وهزّ بنايات كبيرة في العاصمة وأدى إلى توقف خدمات القطارات، كما أبلغت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية عن وقوع الزلزال أيضاً وبالقوة نفسها، واستمر الزلزال نحو 30 ثانية. وأوضحت السلطة النووية للبلاد أنه لم تكتشف اختلالات في المحطات النووية في كل أنحاء المنطقة.

وقال مذيع في محطة «إن إتش كيه» بعد وقوع الزلزال: «كان الأمر أشبه بالوقوف على متن قارب يطفو على سطح المياه».

وقبل لحظات من شعور سكان طوكيو بالهزة حضّ نظام الإنذار الياباني للزلازل محطات التلفزيون على التنبيه لوصول هزة قوية محتملة.