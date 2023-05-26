حكومة الإمارات توقع اتفاقية تعاون مع الحكومة اليابانية

وقع الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري، و سفير اليابان لدى الدولة أكيو إيسوماتا .. اتفاقية تعاون بين حكومة الإمارات وحكومة اليابان وذلك بحضور عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع.

وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها في مقر الوزارة بأبوظبي إلى تنفيذ مشاريع بحث وتطوير وإنتاج مشتركة، الى جانب تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لاسيما في المجال الدفاعي والعسكري.