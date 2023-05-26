أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية توقع اتفاقية مع «مركز جنيف للسياسة الأمنية»

وقّعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية مذكرة تفاهم مع «مركز جنيف للسياسة الأمنية» لتوطيد التعاون الثنائي في أعقاب النجاح اللافت لـ«مؤتمر عمليات التفاوض الدولي»، الذي أقيم للمرة الأولى في أبوظبي خلال الفترة من 22 إلى 24 مايو الجاري.

وقع مذكرة التفاهم مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، نيكولاي ملادينوف، ومدير مركز جنيف للسياسة الأمنية، السفير توماس جريمنجر، بحضور ممثلي الجانبين. وقال ملادينوف «يسرنا توقيع مذكرة التفاهم مع المركز، والمضي قدماً في توطيد أواصر تعاوننا لإحداث نقلة نوعية في منظومة العلاقات الدولية والدبلوماسية، ونتطلع للعمل مع المركز لإرساء معايير جديدة للتميز والابتكار في أبحاث السياسة الأمنية، وتمكين جيل جديد من القادة في هذا المجال».