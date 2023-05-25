«فاغنر» تحذر من ثورة في روسيا بسبب حرب أوكرانيا

حذر مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفيجيني بريجوجين، من أن روسيا قد تواجه ثورة مماثلة لثورة 1917 وتخسر الحرب في أوكرانيا، ما لم تتعامل النخبة بجدية مع الحرب.

وقال بريجوجين إن أوكرانيا تعد لهجوم مضاد يهدف إلى دحر القوات الروسية إلى حدود ما قبل 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم. وأضاف أن أوكرانيا ستحاول محاصرة باخموت، وشن هجوم في القرم.

وأضاف قائد فاغنر في مقابلة نشرت عبر قناته على تطبيق تيليغرام: «على الأرجح لن يكون هذا السيناريو في صالح روسيا، لذلك نحن بحاجة إلى الاستعداد لحرب شاقة».

وأشار إلى أن النخبة الروسية تحمي أبناءها من المشاركة في الحرب، بينما يهلك أبناء عموم الشعب على الجبهة، وهو وضع قال إنه يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في روسيا على غرار ثورة 1917 التي أشعلت حرباً أهلية.