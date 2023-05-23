السعودية تؤكد دعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن

عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، لقاءً في العاصمة السعودية الرياض، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، تم خلاله بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، وسبل دعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، والجهود الرامية لتجديد الهدنة وإحياء العملية السياسية وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وطنياً، وإقليمياً، ودولياً.

وخلال اللقاء، أكد وزير الدفاع السعودي استمرار دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي في كافة المجالات، إضافة إلى دعم جهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام، يحقق السلام والنماء لليمن.

ميدانياً، نجا أركان اللواء الأول دفاع شبوة، العقيد أحمد السليماني من محاولة اغتيال بعملية إرهابية استخدمت فيها الطيران المسير، أثناء تواجده في منطقة المصينعة بمحافظة شبوة.

وذكر إعلام محافظة شبوة، أن العقيد السليماني تم نقله إلى مستشفى "عسيلان" لتلقي العلاج.

ووفقاً لإعلام المحافظة، تزامنت عملية الاستهداف مع عملية إرهابية أخرى استهدفت مركبة عسكرية تابعة للواء السادس دفاع شبوة بعبوة ناسفة أثناء مرورها في "مفرق الروضة"، بمديرية بيحان، ما أسفر عن إصابة 7 جنود يمنيين.