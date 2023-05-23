خالد بن محمد بن زايد ورئيس الوزراء الماليزي يبحثان أهمية تعزيز التعاون ضمن شراكة اقتصادية شاملة

بحث سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة ماليزيا، ضمن شراكة اقتصادية شاملة، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال أنور إبراهيم، أمس، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ضمن زيارة سموه الرسمية إلى العاصمة كوالالمبور.

ونقل سموه في بداية اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتمنيات سموه له موفور الصحة والسعادة، ولماليزيا وشعبها الصديق كل تقدم وازدهار.

من جانبه، حمّل رئيس وزراء ماليزيا، سمو ولي عهد أبوظبي تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، وتمنياته لدولة الإمارات دوام الرفعة والتطور.

وناقش سموه، خلال الاجتماع سُبل توسيع إطار التعاون الاقتصادي بين البلدين، في مختلف القطاعات ذات الأولوية، مثل الخدمات الصحية، والطاقة النظيفة ومشاريع البنية التحتية والنقل؛ كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز التعاون ضمن شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات وماليزيا.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إطلاق كرسي الشيخ زايد، الذي تم اعتماده بالشراكة مع معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية الماليزي، ويهدف إلى العمل على سد الفجوة بين الدراسات المتعلقة بمنطقتي غرب آسيا وجنوب شرق آسيا، ليكون بمثابة آلية أكاديمية تسهم في تطوير السياسات، وتقديم التوصيات العلمية للجهات ذات الصلة وصنّاع القرار ومنظمات المجتمع المدني، وشريحة الشباب في المنطقتين.

كما اتفق الجانبان أيضاً على تخصيص كرسي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في جامعة الدفاع الوطنية الماليزية، بهدف الإسهام في تمكين النساء والفتيات في مجال السلام والأمن، وبعثات حفظ السلام في الأمم المتحدة، وبما يعزز من الشراكة القائمة بين الإمارات وماليزيا.

وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكداً حرص القيادة في دولة الإمارات على التعاون مع ماليزيا في جميع المجالات.

حضر اللقاء وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ووزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ورئيس دائرة البلديات والنقل محمد علي الشرفا، ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية أحمد جاسم الزعابي.

• خالد بن محمد بن زايد يؤكد حرص القيادة في الإمارات على التعاون مع ماليزيا في جميع المجالات.