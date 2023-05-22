الرئيس الإيراني يعين علي أکبر أحمدیان أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي خلفاً لشمخاني

أصدر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قراراً عيّن بموجبه العميد علي أکبر أحمدیان أميناً للمجلس الاعلى للأمن القومي الايراني خلفاً للأدميرال علي شمخاني.

وكان علي أكبر أحمديان يتولى رئاسة المركز الاستراتيجي للحرس الثوري.

وثمّن رئيسي في قرار تعيين أحمديان، جهود الأدميرال علي شمخاني خلال فترة عمله أمينا للمجلس الاعلى للامن القومي.

وبدأ أحمديان عمله في الحرس الثوري عام 1980، وكان يعد من كبار قادة الحرس خلال الحرب العراقية الإيرانية، حيث كان مسؤولاً عن مقر "نوح" العسكري.

وشغل أحمديان منصب رئيس أركان القوة البحرية في الحرس الثوري منذ عام 1985 وحتى نهاية الحرب مع العراق، ونائب قائد القوة البحرية في الحرس من 1989 حتى 1997 قبل تعيينه قائداً لهذه القوة عام 1997 وبقي في منصبه حتى عام 2000.

بين عامي 2000 و2007 تولى رئاسة هيئة الأركان المشتركة للحرس الثوري، ثم رئاسة المركز الاستراتيجي لهذه المؤسسة العسكرية من 2007 حتى 2023.

وكان علي شمخاني ممثلاً للمرشد الإيراني علي خامنئي وأميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي لمدة 10 سنوات، حيث عُيِّنَ عضوا في المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في عام 2013 بقرار من خامنئي ومع تسلم حكومة حسن روحاني مهامها في نفس العام، تولي شمخاني منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وهذا المجلس مؤسسة أساسية تضع الخطوط العريضة لسياسات الأمن الاستراتيجي في إيران.

ووصُف شمخاني مؤخراً بأنه مهندس استعادة العلاقات بين إيران والسعودية، بسبب دوره البارز في المفاوضات التي تمت بين البلدين بوساطة العراق وسلطنة عمان خلال العامين الماضيين، كما أنه كان ممثلاً لبلاده في مفاوضات الصين، التي انتهت باتفاق بين الرياض وطهران على استعادة العلاقات.