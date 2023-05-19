ملك البحرين: انعقاد القمة العربية مناسبة لتبادل الرأي وتعزيز التنسيق المشترك

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، أن انعقاد القمة العربية الـ32 في جدة، يمثل مناسبة طيبة لتبادل الرأي والتشاور وتعزيز التنسيق المشترك بين قادة الدول العربية، لدعم مسيرة العمل العربي المشترك.

وقال ملك البحرين في تصريح صحافي عقب وصوله إلى جدة للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ32، «يسرنا ونحن نصل إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، أن نعرب عن بالغ التقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على دعوته الكريمة لنا للمشاركة في أعمال الدورة الـ32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، مشيدين بما يربط بين بلدينا من أواصر العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تستند إلى وشائج القربى والمحبة والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة».

وأضاف «ويطيب لنا أن نؤكد أن انعقاد هذه القمة العربية المباركة يمثل مناسبة طيبة لتبادل الرأي والتشاور وتعزيز التنسيق المشترك بين قادة الدول العربية، لكل ما من شأنه دعم مسيرة العمل العربي المشترك وتحقيق تطلعات شعوبنا في توحيد الجهود وتقوية التضامن والتكاتف العربي لمواجهة التحديات كافة، وحماية مصالح ومكتسبات دولنا العربية، وترسيخ دعائم السلم والأمن والاستقرار في وطننا العربي».