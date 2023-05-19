الإمارات تتضامن مع إيطاليا وتعزّي في ضحايا الفيضانات

أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع الجمهورية الإيطالية في ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات في إقليم إميليا رومانيا الواقع وسط البلاد، والتي خلّفت العديد من القتلى والجرحى، وألحقت أضراراً جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الإيطالية وللشعب الإيطالي ولأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. وتسببت الفيضانات العارمة التي أعقبت يومين من هطول الأمطار الغزيرة على مساحة واسعة من شمال إيطاليا في مقتل تسعة أشخاص على الأقل وشردت الآلاف من منازلهم وتسببت في أضرار كبيرة. وقال مسؤولون إنه بسبب الأمطار الاستثنائية منذ بداية الأسبوع، فاضت مياه 21 من أصل 23 نهراً في المنطقة على ضفافها، ما أثر على 37 بلدية. كما سجلت السلطات 250 انهياراً أرضياً.