اليمن.. المبعوث الأممي يؤكد أهمية بدء اليمنيين عملية سياسية شاملة

أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبيرغ، خلال إحاطته اليوم امام مجلس الأمن الدولي، أهمية بدء اليمنيين عملية سياسية شاملة جديدة، ومعالجة القضايا المعقدة على المدى الطويل، كي يتمكنوا من بناء شراكة سياسية واقتصادية ومستقبل آمن ومستقر.

وأشار إلى "الحاجة الملحة لليمنيين لمناقشة وتحديد مستقبلهم بشكل جماعي من خلال عملية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة".

وطالب الأطراف اليمنية، الالتزام بالبناء على التقدم المحرز حتى الآن واتخاذ خطوات حاسمة نحو حل سلمي وشامل"، مشيراً إلى أن الهدنة السابقة وفرت بيئة مواتية ونقطة انطلاق نحو بناء مسارات سلام متعددة.

وقال "هشاشة الوضع العسكري والحالة المزرية للاقتصاد والتحديات اليومية التي تواجه اليمنيين هي تذكير لسبب أهمية الاتفاق الأكثر شمولاً بين الأطراف".

واضاف: "إن التقارير المستمرة عن العنف عبر الخطوط الأمامية، ولا سيما في الجوف وتعز ومأرب وصعدة، تسلط الضوء على هشاشة الوضع الحالي وتؤكد على الحاجة إلى وقف إطلاق نار رسمي".