أوكرانيا تعلن إسقاط 6 صواريخ روسية فرط صوتية قبل زيارة موفد صيني إلى كييف

أعلنت أوكرانيا الثلاثاء أنها صدت وابلا من الصواريخ الروسية وأسقطت ستة صواريخ روسية فرط صوتية من طراز كينجال في هجوم ليلي قبل ساعات من زيارة مبعوث صيني إلى كييف.

وإذا كانت كييف أعلنت أنها دمرت في الجو كل الصواريخ الروسية فإن موسكو أكدت أن الصواريخ "أصابت كل أهدافها" وبينها نقاط "انتشار القوات المسلحة الأوكرانية" ومخازن ذخيرة وأسلحة غربية.

وكتب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على تويتر "إنجاز رائع آخر لسلاح الجو الأوكراني! الليلة الماضية، أسقط المدافعون عن سمائنا ستة صواريخ روسية فرط صوتية من طراز كينجال و12 صاروخا آخر".

وصواريخ كينجال هي نوع من الأسلحة التي يصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها "لا تقهر" لأن سرعتها فرط الصوتية تسمح لها بتجنب أن يتم اعتراضها من قبل غالبية أنظمة الدفاع الجوية.

ليلا شاهد صحافيو وكالة فرانس برس في كييف الدفاعات الجوية الأوكرانية وقد أطلقت وتضيء السماء لتدمير الصواريخ الروسية التي استهدفت العاصمة.

وكانت أوكرانيا أعلنت للمرة الأولى أنها أسقطت صاروخا روسيا من طراز كينجال في مطلع مايو بفضل نظام الدفاع المضاد القوي الأميركي باتريوت الذي تم تسليمه إلى كييف في أبريل.

بحسب رئيس هيئة الأركان الأوكرانية فاليري زالوجني فان روسيا هاجمت أوكرانيا "من الشمال والجنوب والشرق" بصواريخ كينجال وصواريخ كروز من نوع كاليبر ومضادات جوية أس-400 وبالستية إسكندر لكن أيضا بمسيرات من صنع إيراني".

وقال على تلغرام "لقد تم تدميرها كلها".

وأفادت السلطة العسكرية في كييف في بيان على تلغرام "شن الروس هجوما معقدا من اتجاهات عدّة وبشكل متزامن" مضيفة "كان (الهجوم) استثنائيا في كثافته أُطلق خلاله حد أقصى من الصواريخ في فترة قصيرة جدا".

من جهته أكد الجيش الروسي أنه استهدف ليلا منشآت عسكرية في أوكرانيا بوابل من الصواريخ، مشيرا إلى أنه "أصاب الأهداف كلها". وبحسب وزارة الدفاع، استهدفت الضربات "نقاط انتشار للقوات الأوكرانية" وذخيرة غربية ومخازن أسلحة. كما أكدت تدمير منظومة باتريوت أميركية مضادة للطائرات في كييف واعتراض سبعة صواريخ من طراز "ستورم شادو" البريطانية.

بحسب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو فإن ثلاثة أشخاص أصيبوا بهذا الهجوم الذي وقع قبل ساعات من وصول المبعوث الصيني لي هوي إلى أوكرانيا في زيارة تستغرق يومين.

لي هوي الممثل الخاص للشؤون الأوراسية المكلف مناقشة تسوية للنزاع في أوكرانيا والسفير الصيني السابق لدى موسكو سيبحث "تسوية سياسية" للحرب في أوكرانيا. وسيزور أيضا بولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا.

ويأتي هذا الهجوم الليلي الجديد أيضا غداة عودة الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى كييف بعد جولة أوروبية زار خلالها إيطاليا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة.