مباحثات بين الكويت والعراق لترسيم الحدود البحرية

عقدت اللجنة الفنية الكويتية – العراقية المشتركة اجتماعها السادس في دولة الكويت، وقد ترأس الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي، في حين ترأس الجانب العراقي المستشار الدكتور عثمان العبودي.

وقد تضمن الاجتماع الذي عقد، أمس الأحد، مواصلة الحوار المشترك في الجوانب الفنية والقانونية لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162)، وقد اتفق الطرفان على مواصلة الحوار البناء بين الجانبين في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.