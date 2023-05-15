محمد بن زايد: الإمارات حريصة على دعم الوفاق والاستقرار في باكستان

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "، خلال اتصال هاتفي الأحد مع الفريق أول عاصم منير قائد الجيش في جمهورية باكستان الإسلامية ،علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وباكستان في الشؤون والقضايا الدفاعية والعسكرية وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة - خلال الاتصال الهاتفي - حرص دولة الإمارات على دعم كل ما يحقق الوفاق والاستقرار في جمهورية باكستان الإسلامية ، ويلبي تطلعات شعبها إلى التقدم والازدهار.

من جانبه أعرب قائد الجيش الباكستاني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات دوام التطور والرقي والازدهار.