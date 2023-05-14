أردوغان: أتابع نتائج الانتخابات من إسطنبول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتابع نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية من إسطنبول وليس من أنقرة.

وأعرب أردوغان عن أمله في أن تمر الانتخابات دون اضطرابات بعد أن أدلى بصوته في منطقة أسكودار في إسطنبول.

وأغلقت مكاتب الاقتراع البالغ عددها حوالى 200 ألف في تركيا، اليوم الأحد، عند الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي (14.00 ت غ) بعدما استقبلت حشودا من الناخبين منذ الصباح بدون تسجيل حوادث تذكر، لانتخاب الرئيس الثالث عشر للجمهورية وتجديد أعضاء البرلمان.