السعودية وإيران تبحثان خطوات استئناف العلاقات بين البلدين

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، هاتفيا، اليوم السبت، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الخطوات المقبلة في ضوء ما تم التوصل إليه بين البلدين، مع الصين الشعبية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" أن "وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، تلقى اتصالا هاتفيا، اليوم السبت، من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

وأضافت "واس" أن بن فرحان وعبداللهيان استعرضا خلال الاتصال، العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، والخطوات المقبلة في ضوء ما تم الاتفاق عليه مؤخرا مع جمهورية الصين الشعبية".

وكان وزير الخارجية الإيراني ، أعرب أمس الجمعة، عن ارتياحه لـ"التقدم المحرز" في التوافقات التي تم التوصل إليها بين بلاده والسعودية.

والأربعاء الماضي، قال عبداللهيان في تصريحات صحافية، إنه "سيتم الإعلان عن إعادة فتح السفارة السعودية في طهران، وتعيين السفير الإيراني لدى السعودية قريبا".