أوروبا تتجهز ل " اقتصاد الحرب"

قال مفوض السوق الداخلية وشؤون الصناعات في الاتحاد الأوروبي تيري بريتون إن الاتحاد الأوروبي «يجب أن ينتقل الآن إلى وضع اقتصاد الحرب»، حيث تجبر الحرب في أوكرانيا أوروبا على تكثيف صناعاتها الأمنية والدفاعية.

وتعهد مفوض السوق الداخلية تييري بريتون خلال قمة الدفاع الأوروبية التي جرت أعمالها في بروكسل بمبلغ مليار يورو من مرفق السلام الأوروبي لمواصلة تجديد مخزونات الدول الأعضاء .

وقال بريتون عبر رابط فيديو: إن المفوضية مستعدة لتسريع إجراءات المشتريات العامة وإزالة العقبات أمام نقل الذخيرة داخل السوق الموحدة ورفع "أي حواجز تنظيمية" على وقت العمل.

وكرر المفوض دعوته لأوروبا لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 1 مليون طلقة سنويا في غضون عام ، كجزء من مشروع قانون الإنتاج الدفاعي المسمى "قانون دعم إنتاج الذخيرة"

وفي الأسبوع الماضي، وافقت المفوضية على خطط لزيادة قدرة الاتحاد الأوروبي على إنتاج الذخيرة عن طريق ضخ 500 مليون يورو من أموال الاتحاد الأوروبي في مصانع وهمية أوروبية لتعزيز تصنيع الأسلحة – يقابلها تمويل مشترك يبلغ حوالي 500 مليون يورو من الدول الأعضاء ومصادر أخرى.

وقال ميكائيل يوهانسون، الرئيس التنفيذي لشركة ساب السويدية للطيران والدفاع امام نفس المؤتر ، إن هدف مليون طلقة ذخيرة واقعي و يمكن أن توفر 400 الف طلقة وحدها من مصنعها السويدي..

وقال "يمكننا التحرك غدا إذا قررت اللجنة من سيحصل على" الذخيرة. يحتاج بنك الاستثمار الأوروبي أيضا إلى توحيد جهوده والبدء في دعم قطاع الدفاع".

وقالت يوهانسون إن أوروبا "تعتمد بشكل كبير" على الولايات المتحدة وتحتاج إلى زيادة قدراتها السيادية. ".

و قال ممثل الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للمشاركين في الحدث انه واعتبارا من الآن ، ستبدأ الدول الأعضاء في إنفاق 70 مليار يورو في السنوات الثلاث المقبلة لتعزيز قدرتها الدفاعية . .