الإمارات تدين بشدة الهجوم بالقرب من كنيس الغريبة جنوب تونس

دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الذي وقع بالقرب من كنيس الغريبة اليهودي بجزيرة جربة جنوب تونس، وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص.

وأكدت سفيرة دولة الإمارات لدى الجمهورية التونسية، إيمان السلامي، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأشادت السفيرة بيقظة وكفاءة الحكومة التونسية في التعامل مع هذه الأوضاع، معربة عن خالص تعازيها إلى حكومة الجمهورية التونسية وشعبها الشقيق ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء.

ووفق حصيلة أعلنت عنها وزارة الداخلية التونسية، قتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة عناصر أمنية، وأصيب تسعة أشخاص بينهم خمسة عناصر أمنية في إطلاق نار بمحيط كنيس الغريبة اليهودي بجزيرة جربة جنوب تونس.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن عنصر أمن بمركز للحرس الوطني على أطراف جزيرة جربة فتح النار على زميل له فأرداه قتيلاً قبل أن يستولي على الذخيرة محاولاً الوصول إلى الكنيس.

وأطلق المهاجم لاحقاً النيران على دورية أمنية بمحيط الكنيس مخلفاً ست إصابات في صفوف عناصر الأمن توفي أحدهم لاحقاً متأثراً بجروحه، بينما قامت الدورية الأمنية بتصفية المهاجم.

كما أعلنت وزارة الداخلية مقتل اثنين من المدنيين (فرنسي وتونسي) من بين الزائرين للكنيس وإصابة أربعة آخرين.

وأضاف البيان: «تؤكد وزارة الداخلية أنه تم تطويق المعبد (الكنيس) وحوزته وتأمين جميع المتواجدين داخل المعبد وخارجه»، مشيرة إلى استمرار البحث للوقوف على دوافع هذا «الاعتداء الغادر والجبان».

من جهتها أعلنت السفارة الفرنسية في تونس أمس، أنها أنشأت «وحدة أزمة» وخط طوارئ ساخن بعد مقتل خمسة أشخاص بينهم فرنسي في حادث إطلاق النار في جزيرة جربة.