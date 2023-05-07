قرقاش: عودة سورية إلى الجامعة العربية خطوة إيجابية تعيد تفعيل الدور العربي

أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أن عودة سورية إلى الجامعة العربية خطوة إيجابية تعيد تفعيل الدور العربي في هذا الملف الحيوي،مضيفا أن الإمارات مؤمنة بضرورة بناء الجسور وتعظيم المشتركات بما يضمن الازدهار والاستقرار.

وقال قرقاش في تغريدة على "تويتر" اليوم : "عودة سورية إلى الجامعة العربية خطوة إيجابية تعيد تفعيل الدور العربي في هذا الملف الحيوي. التحديات التي تواجه المنطقة تحتاج إلى تعزيز التواصل والعمل المشترك بما يضمن مصالح الدول العربية وشعوبها.

وأضاف قرقاش "الإمارات مؤمنة بضرورة بناء الجسور وتعظيم المشتركات بما يضمن الازدهار والاستقرار."