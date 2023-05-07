أبو الغيط: الرئيس السوري يمكنه المشاركة في القمة العربية "إذا رغب"

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأحد بعد عودة سورية إلى الجامعة إن الرئيس السوري بشار الأسد يمكنه المشاركة في قمة الجامعة هذا الشهر "إذا ما رغب".

وردا على سؤال حول إمكانية مشاركة الأسد في القمة المقرر عقدها في السعودية، قال أبو الغيط في مؤتمر صحافي في القاهرة "إذا ما رغب... سورية ابتداء من مساء اليوم هي عضو كامل العضوية في الجامعة العربية، ومن صباح الغد لهم الحق في شغل أي مقعد يشاركون فيه".

وأضاف "عندما توجه الدعوة من قبل دولة الضيافة المملكة العربية السعودية، وإذا رغب أن يشارك فسوف يشارك".