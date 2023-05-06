مصادر دبلوماسية تكشف مراحل خارطة السلام في اليمن

أكدت مصادر دبلوماسية يمنية، استكمال النقاش حول خارطة طريق مراحل السلام في اليمن، التي يتوقع إعلان أول مرحلة منها منتصف الشهر الجاري، في حال لم يتم عرقلتها من قبل ميليشيات الحوثي، مشيرة إلى أن خارطة السلام تتكون من ثلاث مراحل.

وأشارت المصادر إلى أن خارطة الطريق التي تم النقاش حولها خلال الفترة الماضية من قبل الوسطاء الإقليميين والدوليين، وأطراف الصراع في اليمن، وصلت إلى مرحلة متقدمة، وأن الكثير من العراقيل التي وضعتها الميليشيات تم تجاوزها.

ووفقاً للمصادر، فإن المرحلة الأولى تبدأ بإعلان هدنة مدتها ستة أشهر تضم بنود إنسانية واقتصادية، وتشكيل لجان مراقبة في مناطق التماس، وفتح الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء، والملاحة البحرية إلى موانئ الحديدة، تحت إشراف الحكومة اليمنية والأمم المتحدة، والعمل على فتح العديد من الطرق والمعابر من بينها طرق تعز، وإطلاق عملية صرف مرتبات الموظفين وفقاً لآلية معدة خصيصاً لهذا الشأن من قبل الوسطاء الدوليين، واستكمال إطلاق الأسرى بين الجانبين.

وأوضحت المصادر أن المراحل الأخرى، تتعلق بالإعداد والتهيئة لمرحلة انتقالية يتم فيها تشكيل حكومة وحدة وطنية تعد للمرحلة النهائية من السلام والتفاوض بشكل مباشر بين الأطراف اليمنية حول الوضع السياسي والسلاح، تحت إشراف ورعاية دولية وإقليمية.

وواصل المبعوث الأممي إلى اليمن جهوده ومساعيه للوصول إلى إعلان التهدئة، والتقى خلال الساعات الماضية في العاصمة السعودية الرياض، سفير السعودية لدى اليمن، وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وتم التركيز على آخر تطورات مساعي السلام في اليمن، وضرورة مضاعفة الجهود للتوصل إلى حل سياسي سلمي.

وجاءت التحركات الأممية، مع تأكيدات لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، لنظيره السعودي فيصل بن فرحان، التزام بلاده بدعم عملية سياسية لإنهاء الأزمة اليمنية، فيما أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أن بلاده اتخذت قرارات مهمة بشأن وقف التصعيد في اليمن، مشيدًا بعمل الأطراف على "خارطة طريق لإنهاء الحرب في نهاية المطاف".